В Гомеле прохожий обнаружил прибор с превышением радиационного излучения в 50 раз, сообщили БелТА в МЧС Беларуси.

Информация об обнаружении подозрительного предмета с маркировкой «радиационная опасность» поступила спасателям от прохожего на минувших выходных. Коробку с пометкой «радиационная опасность» нашли на улице Объездной, недалеко от радиозавода. К месту вызова были направлены подразделения МЧС, в том числе службы химической и радиационной защиты.

«В 10 метрах от забора предприятия в лесу находился контейнер от промышленно-ионизирующего дефектоскопа типа «Гаммарид 170/400». На приборе была маркировка — «радиационная опасность», — пояснили в МЧС.





Было проведено оцепление местности и замеры радиационного фона. Показания на поверхности прибора составили 10 мкЗв/ч гамма-излучения (превышение нормы в 50 раз). Мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 метра от места обнаружения прибора не превышала фоновые значения, характерные для данной местности.

С использованием специальных защитных костюмов звеном службы химической и радиационной защиты МЧС контейнер был помещен в специальный ящик для хранения и транспортировки такого оборудования и передан на хранение до утилизации.

После изъятия источника излучения, вечером на местности были повторно проведены замеры — мощность эквивалентной дозы не превышала фоновые значения.