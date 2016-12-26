Здесь есть все для комфортной жизни: коттедж для VIP-гостей, баня, гараж, бассейн, хозяйственные постройки, хорошая мебель, евроотделка. Построен этот особняк по улице Поветовой в 2015 году, а площадь участка составляет 12 соток.

На вопрос о возможной скидке хозяин дома ответил так: «Если дом понравится, то по цене мы договоримся».









В 350 тысяч долларов оценили коттедж по улице Дзержинского в Советском районе. На территории есть гараж, бассейн под открытым небом, а по периметру участка высажено 120 туй. Площадь дома составляет 300 квадратных метров, чем во многом и обусловлена итоговая цена.









Конечно, стоимость обычной избушки будет в десяток раз меньше, однако по ценообразованию в этом сегменте рынка недвижимости также есть вопросы. Самая большая загвоздка состоит в том, что хозяева зачастую указывают цены с потолка и длительное время не могут продать свое имущество.

Вот, например, за дом в деревне Еремино площадью почти 100 квадратных метров хозяйка хочет получить 35 тысяч долларов. Она рассказала, что буквально за месяц цену приш­лось снизить на 5 тысяч, потому что особого спроса со стороны покупателей не было.





— Зал большой, три спальни, прихожая, веранда, — женщина рассказала подробнее о своем доме. — Окна по старинке деревянные, полы крепкие, а крышу поменяли недавно. Еще у нас огород большой и расположение хорошее.

Вообще, этот дом хозяйка выставила на продажу еще год назад. За 50 тысяч долларов. Тогда предложением заинтересовалась многодетная семья, которая даже заселилась и прожила здесь год, уверяя, что скоро заплатит необходимую сумму. Но по каким-то причинам кредит не дали, они благополучно съехали, а хозяйка была вынуждена выставлять объект уже совсем по другой цене.

Обычный деревянный дом в Новобелицком районе стоит 50 тысяч деноминированных рублей. Хозяин готов обменять свое жилье площадью около 70 квадратных метров на однокомнатную квартиру в Гомеле. По его словам, в доме есть все коммуникации, а до остановки и магазина идти 10 минут.

— А не дороговато будет? — интересуемся у мужчины.

— Так вы попробуйте сейчас дешевле найти! Это же свой собственный дом!

В Гомельском районе довольно большой разброс цен на частное жилье. Например, дом в поселке Борец площадью около 100 «квадратов» и с участком 25 соток выставляют за 38 тысяч рублей. Хозяева говорят, что есть баня, погреб, гараж, но предупреждают: «Требуется ремонт!».





А в деревне Калинино дом такой же площади продают уже за 210 тысяч рублей. Но это и объяснимо, учитывая комплектацию: камин, бассейн, евроремонт, теплые полы, мансарда. Плюс ко всему дом продается со всем содержимым, включая мебель и технику.





Одно из самых дешевых предложений по Гомельскому району — небольшой домик в деревне Маковье. За него просят всего 1500 рублей, причем торг не исключен. Допустим, вместо коттеджа на Поветовой можно купить более тысячи таких избушек. Если верить хозяйке, четыре года в этом здании никто не живет, но чтобы заселиться, достаточно подремонтировать пол.

— Деревня у нас большая. Есть почта, магазин и медпункт, — рассказала хозяйка. — Рядом речка и лес, где собираем ягоды.

Практически по соседству в этой же деревне продается еще один дом. Цена отличается совсем немного, владельцы просят 1800 рублей. Хозяин утверждает, что жить здесь можно даже без ремонта, и тоже согласен поторговаться.

Предложений в диапазоне до 10 тысяч рублей в районе немало. Но исключительно для неприхотливых жильцов.