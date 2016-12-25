Скажем прямо — если у кого-то остались неиспользованные желания для Деда Мороза, то лучше всего их потратить на то, чтобы попросить настоящую зимнюю предновогоднюю неделю. Потому как синоптики сообщают, что морозной и снежной финишная прямая уходящего года не будет.

С понедельника по пятницу температура будет колебаться от −2 до +2 °С. Вся неделя обещает быть пасмурной, о солнечных морозных днях стоит позабыть как минимум до нового года. Кроме того, на протяжении почти всей недели ожидается туман. Лишь в среду, 28 декабря, о том, что на улице все-таки декабрь, напомнит метель.