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  • Пасмурно и туманно. Прогноз погоды в Гомеле на неделю

Пасмурно и туманно. Прогноз погоды в Гомеле на неделю

  • 26.12.2016, 09:11, просмотры: 1278, TUT.BY 0

Скажем прямо — если у кого-то остались неиспользованные желания для Деда Мороза, то лучше всего их потратить на то, чтобы попросить настоящую зимнюю предновогоднюю неделю. Потому как синоптики сообщают, что морозной и снежной финишная прямая уходящего года не будет.

С понедельника по пятницу температура будет колебаться от −2 до +2 °С. Вся неделя обещает быть пасмурной, о солнечных морозных днях стоит позабыть как минимум до нового года. Кроме того, на протяжении почти всей недели ожидается туман. Лишь в среду, 28 декабря, о том, что на улице все-таки декабрь, напомнит метель.


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Места: Гомель (18102)

Метки: Погода (1553)

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