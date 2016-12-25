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  • Альтернативный вариант праздничной площади создали в Гомеле

Альтернативный вариант праздничной площади создали в Гомеле

Восстановление костела позволило бы увеличить пешеходное пространство и перенести елку.

Студенты БелГУТа Роман Рощенко и Дмитрий Башмак продолжают работать над проектом по восстановлению исторического облика главной площади Гомеля. Напомним, до 1940 года там располагалось здание костела.

Сейчас архитекторы-энтузиасты нарисовали праздничный кадр и показали, что восстановление взорванного католического храма позволило бы увеличить пешеходное пространство перед драмтеатром и перенести туда елку.


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