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  • В Гомельской области из-за снегопада осложнилась дорожная обстановка

В Гомельской области из-за снегопада осложнилась дорожная обстановка

В отдельных районах Гомельской области осложнилась дорожная обстановка из-за снегопада, который сегодня отмечается на юго-востоке страны. Областное управление Госавтоинспекции предупреждает водителей и пешеходов о внимательном поведении на дорогах.

В Гомеле снег идет с раннего утра, не прекращаясь. Улицы и дворы, которые накануне из-за плюсовой температуры практически полностью потеряли снежный покров, сегодня вновь «накрыло» снегом. Порывистый ветер с осадками и тающий из-за отсутствия мороза снег затрудняют движение транспорта.


В течение дня на магистральных дорогах Гомеля и области задействована спецтехника. Дорожное полотно обрабатывается песко-соляной смесью, убираются снежные заносы.

Дежурные наряды дорожно-патрульной службы ГАИ ведут мониторинг обстановки на магистралях региона.


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Места: Гомель (18094)

Метки: Авто (3808), Область (3663), Погода (1552)

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