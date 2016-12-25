В отдельных районах Гомельской области осложнилась дорожная обстановка из-за снегопада, который сегодня отмечается на юго-востоке страны. Областное управление Госавтоинспекции предупреждает водителей и пешеходов о внимательном поведении на дорогах.

В Гомеле снег идет с раннего утра, не прекращаясь. Улицы и дворы, которые накануне из-за плюсовой температуры практически полностью потеряли снежный покров, сегодня вновь «накрыло» снегом. Порывистый ветер с осадками и тающий из-за отсутствия мороза снег затрудняют движение транспорта.





В течение дня на магистральных дорогах Гомеля и области задействована спецтехника. Дорожное полотно обрабатывается песко-соляной смесью, убираются снежные заносы.

Дежурные наряды дорожно-патрульной службы ГАИ ведут мониторинг обстановки на магистралях региона.



