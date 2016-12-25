В Гомеле расследуются обстоятельства серии краж с технических этажей многоэтажных домов, где располагаются ретрансляционные антенны сотовых операторов. Подозреваемого в хищениях 21-летнего молодого человека вычислили по «пальчикам».

По предварительной оперативной информации, нигде не работающий гомельчанин взламывал двери технических этажей высотных домов, где разбирал на «запчасти» оборудование сотовой связи. В частности, демонтировал шины заземления аппаратуры, трубопроводы кондиционеров, выносные блоки сплит-систем и другое «железо». Расчет был на то, что системы кондиционирования в холода не востребованы, а значит, пропажу заметят не так быстро. Конечная же цель — цветной металл, который можно было хорошо продать.

Однако во время последней ходки в дом по Советской парень «наследил», прихватив 90 метров медного трубопровода и другого оборудования. На внутренней стороне раскуроченного кондиционера эксперт-криминалист Гомельского межрайонного отдела ГКСЭ обнаружил след пальцев рук. После свое веское слово сказала автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система (АДИС) «Дакто—2000», которая и установила совпадение с предполагаемым преступником. К слову, молодой человек ранее судим не был.

В настоящее время по ряду краж и хищений имущества, принадлежавшего двум сотовым оператором, в отношении парня возбуждены уголовные дела. Он задержан. Расследование ведет Гомельский городской отдел СК.