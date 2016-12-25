Без Деда Мороза, Снегурочки, но с вертепом, хороводами, играми и забавами. В Гомеле прошла единственная в городе белорусскоязычная елочка для детей, которую организовал филиал Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций вместе с «Товариществом белорусского языка».

«Наша основная цель — показать, что елочка может быть вот такая. Белорусская, настоящая, с тем же самым вертепом, с теми самыми сказками. И пусть здесь нет Деда Мороза со Снегурочкой, возможно, дети их в каких-то других местах встретят, но здесь соберется определенное окружение», — полагает Петр Цалко из Гомельского филиала Ветковского музея старообрядчества.

Среди такой среды — около 20-ти детей и столько же взрослых участников елочки.

«Это альтернативный Новый год. Он показывает культуру празднования именно белорусов, а не каких-то Санта-Клаусов и Дедов Морозов иностранных, поэтому это интересно не только детям, но и их родителям», — говорит основательница кружка «Язык детей» Алеся Авласевич.

Во время елочки детки и их родители приняли участие в национальных обрядах — например, колядовали вместе с козой, водили хороводы, рисовали и пели традиционные рождественские песни. А еще увидели рождественские зарисовки белорусского народного театра кукол — вертепа.

«Если мы выбрали для жизни эту страну, то должны знать родной язык и учить своих детей», — отмечает посетительница елочки для детей Людмила Субботина.

Елочка для детей в Гомеле проходит уже второй раз. Своей целью организаторы ставят возрождение традиционного празднования Рождества и Нового года, а также хотят заинтересовать самих белорусов и их детей родным языком и традиционной народной культурой.