Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Гомельской области увеличены в среднем на 12,6%. Соответствующее решение, которое утверждено на сессии Гомельского областного Совета депутатов, должно вступить в законную силу с 1 января 2017 года. Об этом сообщили БелТА в инспекции МНС по Гомельской области.

Решение об увеличении ставок единого налога было принято на основании изменений и дополнений, внесенных в Налоговый кодекс Беларуси на 2017 год, которые предусматривают аналогичное увеличение базовой ставки единого налога.

Вместе с тем, на территории всей области, за исключением Гомеля, Жлобина, Мозыря, Речицы и Светлогорска, установлен понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога. Он будет применяться при исчислении подлежащей уплате суммы единого налога предпринимателями, осуществляющими некоторые виды деятельности. Их перечень изложен в приложении к данному решению областного Совета депутатов. Понижающий коэффициент установлен на основании пункта 2 декрета от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».

Кроме того, отдельные виды деятельности, при осуществлении которых для индивидуальных предпринимателей предусмотрена уплата единого налога, изложены в новой редакции. Из перечня таких видов деятельности, в частности, исключена сфера «Чистка и уборка транспортных средств». Вместе с тем добавлен такой вид деятельности, как «Бурение скважин».

Всего в Гомельской области на 1 декабря 2016 года было зарегистрировано около 26,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, из них чуть менее половины, или 12,7 тыс. — плательщики единого налога. Предприниматели, уплачивающие единый налог, преимущественно заняты в сфере услуг.