В Гомеле осужден житель поселка Мирный, нанесший тяжкие телесные повреждения сожительнице.

В последнем слове 56-летний мужчина заявил о раскаянии, просил прощения, клялся в любви и предложил своей раненой подруге руку и сердце. Об обстоятельствах уголовного дела БелаПАН сообщил помощник прокурора Гомельского района Кирилл Кадовба.

По его словам, ссора между сожителями (женщине 33 года) произошла на почве употребления алкоголя и последующего приготовления пищи. Мужчина приказал женщине резать лук, та не согласилась. Тогда он пригрозил, что, если та и дальше будет упорствовать, порежет ее саму. Подруга, не веря в брутальный исход, предложила: «Попробуй!» В итоге женщина получила ножевые ранения в область груди.

На судебном заседании потерпевшая не отреагировала на предложение руки и сердца, но попросила суд не наказывать обвиняемого строго.

Учитывая, что мужчина был ранее судим, ему определили наказание в виде пяти лет лишения свободы в условиях колонии строгого режима. Приговор был оглашен 20 декабря и пока не вступил в законную силу.