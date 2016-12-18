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  • Тяжело ранивший сожительницу мужчина на суде предложил ей руку и сердце

Тяжело ранивший сожительницу мужчина на суде предложил ей руку и сердце

  • 24.12.2016, 16:56, просмотры: 839, Naviny.by 0

В Гомеле осужден житель поселка Мирный, нанесший тяжкие телесные повреждения сожительнице.

В последнем слове 56-летний мужчина заявил о раскаянии, просил прощения, клялся в любви и предложил своей раненой подруге руку и сердце. Об обстоятельствах уголовного дела БелаПАН сообщил помощник прокурора Гомельского района Кирилл Кадовба.

По его словам, ссора между сожителями (женщине 33 года) произошла на почве употребления алкоголя и последующего приготовления пищи. Мужчина приказал женщине резать лук, та не согласилась. Тогда он пригрозил, что, если та и дальше будет упорствовать, порежет ее саму. Подруга, не веря в брутальный исход, предложила: «Попробуй!» В итоге женщина получила ножевые ранения в область груди.

На судебном заседании потерпевшая не отреагировала на предложение руки и сердца, но попросила суд не наказывать обвиняемого строго.

Учитывая, что мужчина был ранее судим, ему определили наказание в виде пяти лет лишения свободы в условиях колонии строгого режима. Приговор был оглашен 20 декабря и пока не вступил в законную силу.


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Места: Гомель (18090)

Метки: Криминал (7427)

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