Средняя начисленная зарплата в Гомельской области больше, чем в любом ином регионе Беларуси, кроме Минска и Минской области. Вместе с тем, тратят гомельчане меньше всех...

Очередная порция статистики от Белстата показывает жителей Гомеля с интересной стороны — как людей рачительных и бережливых. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить некоторые цифры.

Так, средняя начисленная зарплата белорусов в ноябре составила 717,6 рублей. Отметим, что ее уровень снижается уже третий месяц подряд. В октябре, например, белорусы получали в среднем на 5,3 рубля больше.

Самой высокой остается «получка» в Минске — 1008 рублей. На втором месте — Минская область (где на статистику сильно влияют высокие доходы работников «Беларуськалия» из Солигорска). Здесь в среднем выходит 716 р.

А вот на третьем месте расположилась Гомельская область. В среднем гомельчане получают 640 рублей. Это заметно ниже, чем в Минске, ниже даже среднебелорусского показателя, однако выше, чем в любом ином регионе. Для сравнения: в Брестской области получают 624 р., в Могилевской — 614,2 р., в Гродненской — 613 р., в Витебской — 608 деноминированных рублей.

Интересно, что, занимая одно из первых мест в стране по уровню доходов, Гомельская область уверенно держится на последнем месте по уровню расходов. По крайней мере, в том, что касается трат в магазинах.

Белстат приводит данные по розничному товарообороту и статистике расходов граждан в магазинах и на рынках.

Вполне прогнозируемо, больше всего на розничные покупки в среднем тратят минчане — 463 рубля 63 копейки.

А вот жители Гомельской области делят по этому показателю последнее место с могилевчанами. На Востоке страны жители оставляют в магазинах в среднем в месяц по 245 руб. 45 коп.

Таким образом, если сопоставить получаемые доходы и розничные расходы, жители Гомельской области являются самыми бережливыми белорусами.

Уж не потому ли, что, несмотря на пока относительно высокий уровень средней зарплаты, гомельчане беднеют заметно быстрее, чем остальные белорусы? Если за прошедший год средний реально располагаемый доход в стране упал на 7,3%, то в Гомельской области, как уже писали «Сильные новости» — аж на 10,2%.