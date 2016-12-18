Футбольный клуб «Гомельжелдортранс» прекратил существование, сообщает sportnaviny.com. В завершившемся сезоне команда стала бронзовым призером чемпионата Беларуси в первой лиге.

Клуб был основан в 2008 году. В 2013-м команда выиграла чемпионат второй лиги, а в 2015-м стала обладателем Кубка мира по футболу среди железнодорожников.

Добавим, что «Гомельжелдортранс» пробился в четвертьфинал Кубка Беларуси, матчи которого состоятся в марте 2017 года. В 1/8 гомельчане оказались сильнее мозырской «Славии».

С нового года футболисты команды «Гомельжелдортранс» будут выступать в статусе игроков ФК «Локомотив». Такое решение руководства было озвучено на торжественной церемонии награждения бронзовыми медалями игроков команды, которое прошло 23 декабря в гомельском Дворце железнодорожников.

Базой футбольного клуба будет гомельский спортивный комплекс «Локомотив». Весной 2017 года футболисты «Локомотива» проведут первый официальный поединок в новом статусе с солигорским «Шахтером» в рамках 1/4 финала Кубка Беларуси.