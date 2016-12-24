Как передает БелТА, изобретение гомельского студента предназначено для поиска утерянных предметов в радиусе 100 метров. Гаджет представляет из себя своеобразный маячок. Его можно прикрепить к предмету, который боишься потерять. И, в случае утери, Bluetooth мобильного телефона найдет вещь практически сразу.
Александр Матвеенков со своим изобретением стал одним из шести победителей конкурса. Кроме него, были отмечены идеи размещать QR-кода на значимых туристических объектах, образовательный проект жлобинского школьника (мобильное приложение и сайт), идеи для борьбы с насекомыми-вредителями в сфере сельского хозяйства и др.
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