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  • Гомельский студент изобрел гаджет, который находит утерянные вещи через Bluetooth

Гомельский студент изобрел гаджет, который находит утерянные вещи через Bluetooth

  • 24.12.2016, 12:53, просмотры: 1094, 2
Студент ГГТУ им. П. Сухого Александр Матвеенков представил устройство «Найди меня» на областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси».

Как передает БелТА, изобретение гомельского студента предназначено для поиска утерянных предметов в радиусе 100 метров. Гаджет представляет из себя своеобразный маячок. Его можно прикрепить к предмету, который боишься потерять. И, в случае утери, Bluetooth мобильного телефона найдет вещь практически сразу.

Александр Матвеенков со своим изобретением стал одним из шести победителей конкурса. Кроме него, были отмечены идеи размещать QR-кода на значимых туристических объектах, образовательный проект жлобинского школьника (мобильное приложение и сайт), идеи для борьбы с насекомыми-вредителями в сфере сельского хозяйства и др.


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