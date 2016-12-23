По словам пациентов, получили повреждения в результате падения из-за гололедицы. Среди обратившихся четыре ребенка.

— У пострадавших диагностировали травмы, ушибы и один перелом, — сообщил главный врач БСМП Николай Кишко. — За сутки 21 декабря зафиксировано 19 обращений по поводу гололедных травм.

Врач советует быть осторожными при движении по скользкой дороге. Чтобы предотвратить падение, важно обуваться по погоде. Выбирать обувь на низком, устойчивом каблуке и нескользящей подошвой. Не стоит торопиться на участках дорог, где образовалась наледь. Старайтесь обходить места с наклонной поверхностью. Пожилым людям рекомендуется не выходить из дома без необходимости, на улице использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Помните, особенно опасны падения на спину, поскольку можно получить сотрясение мозга. Если травмирования избежать не удалось, обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.