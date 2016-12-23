В областном центре открыто 16 стационарных площадок по продаже новогодних деревьев: елей, сосен, хвойных букетов. По традиции они расположились возле рынков и крупных торговых центров во всех районах Гомеля. В райцентрах и малых городах области работают более 100 стационарных площадок. Организована работа и выездных елочных рынков в сельских населенных пунктах.

Гомельские лесхозы к новогодним праздникам заготовили более 10,5 тысячи елей и сосен. Ель или сосна высотой до 1 м обойдутся покупателю в сумму от Br7,8. За новогодние деревья от 1 м до 2 м, которые пользуются наибольшим спросом, придется заплатить около Br10. Цена на живую елку высотой от 2 м до 3 м — от Br13. Цена ели в кадке составит от Br22,5. Пользуются спросом среди жителей региона елочные или сосновые букеты, которые также в достаточном количестве представлены на хвойных базарах. Стоит такое украшение чуть более Br2. В областном центре базары работают с 10.00 до 19.00. Приобрести хвойную красавицу можно до 31 декабря.

Продажи ведутся на прилегающих территориях:

— торговый центр по проспекту Космонавтов, 61а

— магазин «Пятый элемент» по ул. Советской, 97

— магазин «АЛМИ» по ул. Мазурова, 79

— ОАО «Универмаг «Гомель» по ул. Советской, 60

— ресторан «Хрустальный» ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся» по ул. Ильича, 87а

— магазин «ОМА» по ул. Могилевской, 1а — магазин «ЕВРООПТ» по ул. Хатаевича, 9

— площадка в районе магазина «Дары от Зари» по ул. 60 лет СССР, 14

— магазин № 23 «Черниговский» по ул. Ильича, 301

— ресторан «Речицкий» по проспекту Речицкий, 61

— ул. Царикова, 1 (здание ГКОРУП «Облторгсоюз»)

— ул. Басенкова и ул. Беляева микрорайона Костюковка (в районе Костюковского филиала торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок»)

— ул. Дубравная, 10 (магазин «Санта») — микрорайон «Энергетиков», 8 (магазин ЗАО «Доброном»)

— ул. Барыкина, 143 (магазин «МАРТ ИНН»)

— пр-т Речицкий, 5в (ТЦ «Мандарин Плаза»).

Кроме этого, 24 и 25 декабря на площади Восстания и проспекте Речицком, 24 пройдут предновогодние и рождественские ярмарки, в которых примут участие предприятия перерабатывающей промышленности, лесхозы, рыбоводческие хозяйства, торговые организации города и др. Покупателей ожидают скидки на продовольственные товары и дегустации.