С 23 декабря 2016-ого по 14 января 2017 года Гомельский дворцово-парковый ансамбль проводит акцию «Загадай желание символу Нового года». В Центральном парке — Зимнем саду — в эти новогодние дни поселилась красивая парочка: петушок и курочка необычной голландской белохохлой породы.

Учитывая то, что следующий год по Китайскому календарю — год Огненного Петуха, до 14 января новые обитатели парка готовы выслушать и помочь исполнить все желания гомельчан.

Для того, чтобы все цели и мечты намеченные на исполнение в 2017 году сбылись, в дворцово-парковом ансамбле предлагают прийти в Зимний сад и соблюсти небольшой ритуал: взять несколько зернышек, бросить их птицам, прошептать свое желание, написать его на бумаге и оставить в специальной урне. После чего произнести магическую фразу: «Петух своих кур охраняет, нечисть криком отгоняет. Звонким голосом удачу привлекает. Попробуй наше угощение и исполни желания сокровенные».

Организаторы акции уверяют, что если подойти к этой процедуре ответственно, то желание обязательно исполнится.