Мобильный оператор velcom запустил тарифы нового поколения — с большим объемом трафика, безлимитными 3G-звонками внутри своей сети и включенным пакетом минут во все сети Беларуси. Новая линейка быстро стала популярной среди абонентов. Но так ли она идеальна при пристальном рассмотрении? Мы постарались разобраться в новых тарифах «Комфорт».

Большой объем интернет-трафика

Новые тарифы стали логическим продолжением линейки Smart и разработаны с учетом растущих потребностей абонентов в интернет-трафике. Соответственно, это решение подходит обладателям смартфонов, которые привыкли активно пользоваться мобильным интернетом и «серфят», не считая гигабайтов.

Линейка «Комфорт» — это четыре тарифных плана с 1, 2, 4 и 8 ГБ интернета, включенного в абонентскую плату. Тарифицируется использованный объем по 1 Кб. Когда интернет-лимит будет исчерпан, пользователю придет SMS-уведомление — удобная опция для тех, кому критично не превышать включенный объем.

Дешевые экстра-мегабайты

Впрочем, тарифные планы линейки «Комфорт» отличает «копеечная» плата за дополнительные мегабайты, поэтому даже экстра-трафик обойдется недорого. К примеру, на тарифе «Комфорт 8» стоимость 1 мегабайта сверх включенного трафика — 0,3 копейки (30 рублей), соответственно, при использовании дополнительных 500 МБ сумма оплаты составит всего 1,5 рубля (15 000 рублей). На «Комфорте» один дополнительный мегабайт стоит 1 копейку (100 рублей), на «Комфорте 2» — 0,7 копейки (70 рублей), а на «Комфорте 4» — 0,5 копейки (50 рублей).

Голосовой безлимит в своей 3G-сети

Еще одна отличительная черта линейки «Комфорт» — бесплатные звонки внутри 3G-сети velcom. Причем даже если абонент совершил звонок в 3G, а потом телефон перешел в режим 2G, то звонок будет бесплатным. Самое главное — чтобы вызов был совершен в 3G-сети, то есть в момент, когда на экране телефона присутствует надпись «3G», «H+» или «H». Тип сети собеседника при этом значения не имеет.

Таким образом, эти тарифные планы будут удобны тем абонентам, которые часто и долго общаются по телефону. Оператор первым в стране запустил голосовой безлимит в 3G-сети, которая, к слову, покрывает территорию, где проживает более 98% белорусов. К концу года связь 3G от velcom будет работать практически в любой точке Беларуси.

Включенные минуты во все сети Беларуси

Во все тарифы линейки «Комфорт» включены минуты во все сети страны — 100, 200, 300 или 400 в зависимости от тарифного плана. При этом они не расходуются при звонках внутри 3G-сети velcom. Внутри 3G-сети velcom, как уже говорилось, все звонки нелимитированы и бесплатны. Также минуты во все сети не расходуются при международных звонках и в роуминге.

Акция для новых абонентов

Для всех новых абонентов в течение 90 дней действует 50-процентная скидка на абонентскую плату. Так, в первые три месяца абонплата составит 4,95 рублей (49 500 рублей) на «Комфорт», 7,45 рубля (74500 рублей) на «Комфорт 2», 8,45 (84 500) на «Комфорт 4» и 10,95 (109 500) на «Комфорт 8».

Таким образом, тарифы линейки «Комфорт» подходят прежде всего тем, кто интенсивно пользуется и интернетом, и голосовой связью. С развитием сети стандарта UMTS-900 — «нового поколения 3G» — абоненты во всех регионах страны получают доступ к скоростному мобильному интернету и высококачественной голосовой связи.