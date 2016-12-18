Национальный статистический комитет опубликовал данные, согласно которым средние доходы белорусов в период с января по октябрь 2016 года упали на 7,3%. В то же время, доходы жителей Гомельской области упали заметно сильнее — до 9% уже к сентябрю.

По данным опубликованной статистики, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в период «январь — октябрь 2016» составили лишь 92,3% от аналогичного периода 2015 года. Падение, таким образом, составило 7,3%.

Руководитель гомельского аналитического сообщества, экономист Алексей Харкевич, отметил в комментарии «Сильным новостям», что обеднение жителей нашего региона куда существеннее.

— По Гомельской области еще нет данных за октябрь, однако уже к сентябрю падение реальных доходов гомельчан выше, чем в среднем по Беларуси. Средний доход вырос всего на 1,9%, в то время, как рост потребительских цен на товары и услуги у нас составил 12,1%. Таким образом, в отличие от жителей других регионов, мы обеднели не на 7%, а на 10%, — поясняет А. Харкевич.

Эксперт также отмечает, что в региональном разрезе тяжелее всего приходится Жлобинскому району — там доходы упали больше всего. Объясняется это тяжелым финансовым состоянием местного промышленного гиганта — Белорусского Металлургического Завода. Помимо металлургов, существенно упали доходы у работников сфер строительства (-20%) и сельского хозяйства (-16%).

Непросто в это кризисное время приходится и гомельским пенсионерам. «Реальный размер назначенных пенсий в Гомельской области за 2016 год сократился на 6%», — делится данными А. Харкевич.