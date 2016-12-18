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  • Не минус и не плюс. Погода в Гомеле в выходные

Не минус и не плюс. Погода в Гомеле в выходные

  • 23.12.2016, 09:28, просмотры: 839, TUT.BY 0

До всеми любимого и долгожданного праздника остается совсем ничего, но как бы ни хотелось настоящей зимней погоды на последнюю неделю уходящего года, шансы встретить 1 января 2017 года с морозом тают, как снег на газонах.

24 и 25 декабря будут держать стабильную температуру — около 0 °C.

В первый выходной погода обещает быть облачной с прояснениями, однако утром ожидается туман, а вечер будет пасмурным. Ночью возможна метель.

Католическое Рождество также выдастся серым, днем сохранится нулевая температура и будьте готовы к мокрому снегу.


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Места: Гомель (18078)

Метки: Погода (1551)

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