До всеми любимого и долгожданного праздника остается совсем ничего, но как бы ни хотелось настоящей зимней погоды на последнюю неделю уходящего года, шансы встретить 1 января 2017 года с морозом тают, как снег на газонах.

24 и 25 декабря будут держать стабильную температуру — около 0 °C.

В первый выходной погода обещает быть облачной с прояснениями, однако утром ожидается туман, а вечер будет пасмурным. Ночью возможна метель.

Католическое Рождество также выдастся серым, днем сохранится нулевая температура и будьте готовы к мокрому снегу.