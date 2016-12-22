Пресс-служба ИМНС РБ по Гомельской области опубликовала данные о должниках перед бюджетом.

В перечне должников присутствует ряд значимых гомельских предприятий. Причем некоторые из них не могут рассчитаться с бюджетом уже более месяца.

Дольше других в списке должников находится Производственное унитарное предприятие «Гомельский завод металлоконструкций» ОАО «Гомельоблстрой». Задолженность предприятия перед бюджетом образовалась еще в феврале нынешнего года.

Шесть месяцев подряд в списке должников фигурирует Гомельское коммунальное оптово-розничное унитарное предприятие «Облторгсоюз», о проблемах которого стало широко известно летом нынешнего года.

Пятый месяц подряд не может погасить задолженность перед бюджетом ОАО «Гомельский мотороремонтный завод». Всего с начала нынешнего года предприятие семь раз находилось в списках должников.

Четыре месяца имеет непогашенную задолженность перед бюджетом ОАО «Строительно-монтажный трест № 27».

Последние два месяца в списке должников стали фигурировать еще два известных гомельских предприятия: ОАО «Гомельский жировой комбинат» и ОДО «Гурман Плюс» (супермаркет Максима).

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