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  • Перевернувшийся вблизи Гомеля на Volkswagen водитель умер в больнице

Перевернувшийся вблизи Гомеля на Volkswagen водитель умер в больнице

  • 22.12.2016, 18:55, просмотры: 2876, Sputnik.by 0

Медики боролись за жизнь 38-летнего гомельчанина около месяца, однако мужчину спасти не удалось.

Житель Гомеля, который перевернулся на автомобиле в Гомельском районе месяц назад, скончался в больнице, сообщили в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.

Авария произошла 24 ноября на 300-м километре автодороги Минск — Гомель возле агрогородка Красное: 38-летний водитель на Volkswagen Passat съехал в кювет и перевернулся. Мужчина с различными травмами был доставлен в реанимацию.

«От полученных телесных повреждений 21 декабря водитель в больнице умер», — сказали в пресс-службе.

Ранее в УГАИ УВД Гомельского облисполкома сообщили, что мужчина во время движения не был пристегнут ремнем безопасности.

В Госавтоинспекции напомнили, что, по данным статистики, у пассажиров и водителей, которые используют ремни безопасности, при столкновении в два раза больше шансов сохранить жизнь, а при опрокидывании — в пять раз.


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Места: Гомель (18077)

Метки: Авто (3803), Происшествия (9917)

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