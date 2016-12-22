С 23 декабря начинают свою работу ёлочные базары на следующих площадках города Гомеля:
- торговый центр по проспекту Космонавтов, 61а (прилегающая территория);
- магазин «Пятый элемент» по ул. Советской, 97 (прилегающая территория);
- магазин «АЛМИ» по ул. Мазурова, 79 ЗАО «ЮНИФУД» (прилегающая территория);
- ОАО «Универмаг «Гомель» по ул. Советской, 60 (прилегающая территория);
- ресторан «Хрустальный» ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся» по ул. Ильича, 87а (прилегающая территория);
- магазин «ОМА» по ул. Могилевской, 1а (прилегающая территория);
- магазин «ЕВРООПТ» по ул. Хатаевича, 9 (прилегающая территория);
- площадка в районе магазина «Дары от Зари» по ул. 60 лет СССР, 14;
- магазин № 23 «Черниговский» по ул. Ильича, 301 (прилегающая территория);
- ресторан «Речицкий» по проспекту Речицкий, 61 (прилегающая территория);
- ул. Царикова, 1 (прилегающая территория к зданию ГКОРУП «Облторгсоюз»);
- ул. Басенкова и ул. Беляева микрорайона Костюковка (в районе Костюковского филиала торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок»);
- ул. Дубравная, 10 (прилегающая территория к магазину «Санта»);
- микрорайон «Энергетиков», 8 (прилегающая территория к магазину ЗАО «Доброном»);
- ул. Барыкина, 143 (прилегающая территория к магазину «МАРТ ИНН»);
- пр-т Речицкий, 5в (прилегающая территория к ТЦ «Мандарин Плаза»).
Работа елочных базаров продлиться по 31 декабря 2016 года.
Режим работы с 10.00 до 19.00 часов.
Кроме этого, 24 и 25 декабря 2016 года на площади Восстания и пр-ту Речицкий, 24 состоятся предновогодние и рождественские ярмарки, в которых примут участие предприятия перерабатывающей промышленности, лесхозы, рыбоводческие хозяйства, торговые организации города и др. На ярмарках покупателям предоставляются скидки на ряд продовольственных товаров, проводятся дегустации.
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