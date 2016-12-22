С 23 декабря начинают свою работу ёлочные базары на следующих площадках города Гомеля:

торговый центр по проспекту Космонавтов, 61а (прилегающая территория);

магазин «Пятый элемент» по ул. Советской, 97 (прилегающая территория);

магазин «АЛМИ» по ул. Мазурова, 79 ЗАО «ЮНИФУД» (прилегающая территория);

ОАО «Универмаг «Гомель» по ул. Советской, 60 (прилегающая территория);

ресторан «Хрустальный» ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся» по ул. Ильича, 87а (прилегающая территория);

магазин «ОМА» по ул. Могилевской, 1а (прилегающая территория);

магазин «ЕВРООПТ» по ул. Хатаевича, 9 (прилегающая территория);

площадка в районе магазина «Дары от Зари» по ул. 60 лет СССР, 14;

магазин № 23 «Черниговский» по ул. Ильича, 301 (прилегающая территория);

ресторан «Речицкий» по проспекту Речицкий, 61 (прилегающая территория);

ул. Царикова, 1 (прилегающая территория к зданию ГКОРУП «Облторгсоюз»);

ул. Басенкова и ул. Беляева микрорайона Костюковка (в районе Костюковского филиала торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок»);

ул. Дубравная, 10 (прилегающая территория к магазину «Санта»);

микрорайон «Энергетиков», 8 (прилегающая территория к магазину ЗАО «Доброном»);

ул. Барыкина, 143 (прилегающая территория к магазину «МАРТ ИНН»);

пр-т Речицкий, 5в (прилегающая территория к ТЦ «Мандарин Плаза»).

На площадках будут работать лесхозы Гомельской области, ГЛХУ «Кореневская экспериментальная база», торговые организации и предприниматели.Работа елочных базаров продлиться по 31 декабря 2016 года.Режим работы с 10.00 до 19.00 часов.Кроме этого, 24 и 25 декабря 2016 года на площади Восстания и пр-ту Речицкий, 24 состоятся предновогодние и рождественские ярмарки, в которых примут участие предприятия перерабатывающей промышленности, лесхозы, рыбоводческие хозяйства, торговые организации города и др. На ярмарках покупателям предоставляются скидки на ряд продовольственных товаров, проводятся дегустации.