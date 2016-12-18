Во время таможенной проверки пассажирского поезда в пункте «Тереховка» в техническом помещении вагона сотрудники таможни нашли два пакетика белого кристаллического порошка.

Как сообщает Гомельская таможня, экспертиза показала, что порошок в пакетах — метамфетамин весом 0, 35 грамма. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».

Метамфетамин — сильный психостимулятор с высоким потенциалом к формированию зависимости, имеет химическое сходство с адреналином. При употреблении сужает сосуды, повышает артериальное давление, расширяет зрачки и повышает активность мышц, снимает чувство физической усталости, повышает работоспособность, снижает аппетит и потребность во сне.