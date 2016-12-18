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  • В поезде «Запорожье — Минск» таможенники обнаружили два пакета с метамфетамином

В поезде «Запорожье — Минск» таможенники обнаружили два пакета с метамфетамином

  • 22.12.2016, 11:40, просмотры: 796, gomel.today 0

Во время таможенной проверки пассажирского поезда в пункте «Тереховка» в техническом помещении вагона сотрудники таможни нашли два пакетика белого кристаллического порошка.

Как сообщает Гомельская таможня, экспертиза показала, что порошок в пакетах — метамфетамин весом 0, 35 грамма. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».

Метамфетамин — сильный психостимулятор с высоким потенциалом к формированию зависимости, имеет химическое сходство с адреналином. При употреблении сужает сосуды, повышает артериальное давление, расширяет зрачки и повышает активность мышц, снимает чувство физической усталости, повышает работоспособность, снижает аппетит и потребность во сне.


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Места: Гомель (18077), Тереховка (30)

Метки: Криминал (7418)

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