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  • Гомельчанин, заключенный в России за призыв вернуть Крым, вернулся на родину

Гомельчанин, заключенный в России за призыв вернуть Крым, вернулся на родину

Белорус Кирилл Силивончик, отсидевший два года в колонии-поселении в России, вернулся на родину, передает Радио «Свобода». Ему на пять лет запретили въезд в Россию.

Силивончик был осужден по обвинению в публичных призывах к терроризму. Поводом стали его посты в социальных сетях в поддержку Украины в российско-украинской войне.

Парень прилетел в Минск поздно вечером 21 декабря из Москвы. Его встречали журналисты и сестра Екатерина.

Ранее сообщалось, что Силивончика задержали сразу после выхода из колонии-поселения. Его отвезли в изолятор для иностранцев, откуда и депортировали на родину. Парень рассказал, что из изолятора его везли девять часов в наручниках. По его словам, российские правоохранители относились к нему уважительно, не было ни пыток, ни угроз.

Силивончик поблагодарил всех за поддержку. Он считает, что сведения о его деле в прессе помогли избежать длительного (на несколько месяцев) сидения в миграционной тюрьме.


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