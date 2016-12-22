Первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Буткевич рассказал, что Комиссия по реализации государственной пограничной политики при Совете министров определила пункты пропуска на белорусской границе, где после эксперимента в Бресте предстоит внедрять электронную очередь.

По его словам, речь идет о трех КПП: «Новая Рудня» на границе с Украиной, «Каменный Лог» и Котловка" на границе с Литвой.

Сейчас, отметил представитель ГПК, в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе реализуется пилотный проект: «Мы взяли за основу функционирования электронной очереди ранее построенную сервисную площадку. Главное для существования электронной очереди — это, конечно, наличие сервисной площадки, где можно разместить автомобили».

Он отметил, что как показывает практика и те отзывы, которые ГПК получает, в том числе в средствах массовой информации, людям нравится, но, естественно, этот процесс необходимо совершенствовать. «Проблема — построить площадки», — констатировал он.

Напомним, согласно постановлению Совета министров № 1130 от 31 декабря 2015 года, электронную очередь планировалось ввести в 15 автодорожных пунктах пропуска через госграницу Беларуси до конца 2018 года. До 29 февраля 2016 года — в пункте «Брест», до 31 декабря 2016 года — в «Новой Рудне». До 31 декабря 2017 года электронная очередь должна заработать в пунктах «Домачево», «Григоровщина», «Новая Гута», «Бенякони», «Берестовица», «Брузги», «Котловка» и «Привалка»; до 31 декабря 2018 года — «Козловичи», «Мокраны», «Песчатка», «Урбаны», «Каменный Лог».

Бронирование в системе электронной очереди места для грузовых автомобилей, автобусов, тягачей и тракторов обойдется в одну базовую величину. Такая же цена установлена для других транспортных средств в предвыходные, предпраздничные и выходные дни, государственные праздники или праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством нерабочими. В обычные дни для этой категории плата составит 0,8 базовой величины. При этом плата взимается за каждое транспортное средство, место для которого бронирует одно юридическое или физическое лицо.

Вне очереди в пунктах, где внедрят электронную систему, будут пропускаться физлица, следующие по документам о смерти или тяжелом заболевании близких родственников. Также от въезда в зону ожидания освобождаются государственные, правительственные и парламентские делегации Беларуси; специальные транспортные средства медицинской помощи, пожарной охраны, аварийно-спасательных и иных служб и ряд других категорий.