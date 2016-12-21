Сюрприз накануне нового года для жителей и гостей города над Сожем подготовило ОАО «Гомельоблавтотранс», выпустив на линию два новогодних автобуса. Об этом сообщил корреспонденту БелТА заместитель директора по перевозкам «Автобусного парка № 6» (филиал «Гомельоблавтотранса») Алексей Синоженский.









Стилизованные автобусы обслуживают маршруты № 20 и № 34 областного центра. Они вышли на линию 18 декабря. Оба транспортных средства отличаются от других автобусов ярким наружным оформлением. А в салоне праздничное настроение пассажирам создают Дед Мороз и Снегурочка, транслируемые вместо рекламы новогодние песни и стихи.





Однако, по словам Алексея Синоженского, главный сюрприз ожидает гомельчан в новогоднюю ночь. «Первым пассажирам, которые воспользуются услугами новогодних автобусов после 00.00 1 января 2017 года, кондуктор вручит сладкие подарки», — сказал он.





В «Гомельоблавтотрансе» также проинформировали, что в праздничные новогодние дни городской общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. Предположительно, в ночь с 31 декабря на 1 января работу наиболее популярных и востребованных маршрутов продлят до 5.00-6.00. «Однако соответствующие решения принимает Гомельский горисполком», — отметили на предприятии.







