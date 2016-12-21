У нас есть множество причин любить зимние праздники.

Во-первых, это всегда магия и волшебство, а во-вторых, за атмосферу пропитанную ароматом мандарин, корицы и имбирных пряников! Если, вдруг Вы еще не успели почувствовать приближение Нового Года, мы знаем, как это сделать! У нас Вы можете выбрать подарки для всей семьи и порадовать себя приятными мелочами.





Все самое вкусное и десертное мы оставили на эти последние дни уходящего года. С 21 по 31 декабря Вас ждут скидки на:

Метизы и вентиляцию в размере 10%, широко применяются в быту для мелких ремонтных работ.

В преддверие праздника мы дарим Вам скидку 15 % на всю коллекцию люстр в нашем салоне.

Освещение играет важную роль при оформлении пространства. Правильно подобранные светильники помогут создать в помещении, уютную и располагающую атмосферу.

А зеркала не только оживят, но и дополнят Ваш интерьер. Не упустите скидку в размере 20% на эту товарную группу!





Мы продолжаем радовать наших гостей игрой в снежки! Только 31 декабря каждый покупатель сможет получить скидку на весь ассортимент супермаркета «Стройка».





Канун Нового Года — это особенный момент, когда дарить тепло и радость становится доброй традицией и необходимостью для каждого из нас.

Поэтому нам хочется не только поздравить, но и сделать подарок нашим дорогим ветеранам ВОВ, воинам интернационалистам, а также многодетным семьям. С 25 по 31 декабря наш салон дарит Вам скидку в размере 10% на весь ассортимент.





*скидка действует по предъявлении документа

*Подробности у администратора

Как и в любой большой и дружной семье, в «Стройке» есть еще одна традиция, которую мы неизменно стараемся соблюдать. Вот и в этом году, с 21 по 31 декабря при общей покупке на сумму от 1000 бел.руб. и более в подарок мы дарим праздничную ёлку с украшениями.





Наша команда поздравляет Вас с наступающим Новым Годом!

Мы хотим сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы были с нами в уходящем году и давали столько поводов делать Вас чуточку счастливей!

Вы у нас лучшие!

Счастливого 2017 года!

Всегда Ваш

Супермаркет «Стройка»

г. Гомель, ул. Федюнинского, 19-а.

Контактные телефоны:

8 (0232) 68-38-50

+375 (29) 190-63-80

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