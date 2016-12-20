В Гомельской области с начала года охотники уничтожили 660 волков, что составляет почти половину от количества хищников, отстрелянных на всей территории республики. Об этом сообщил корреспонденту БелТА генеральный директор областного производственного лесохозяйственного объединения Михаил Супрун.

По его словам, такое большое количество уничтоженных волков в первую очередь свидетельствует о том, что на Гомельщине их популяция стала самой крупной. Тому есть несколько причин. Во-первых, здесь самая высокая лесистость территории, во-вторых, имеются два обширных по площади заповедника, в одном из которых — Полесском радиационно-экологическом — полностью запрещено вести хозяйственную деятельность. И, в-третьих, общая граница с обширными лесными массивами, а также с территориями России и Украины, откуда после катастрофы на ЧАЭС были отселены люди. Статистика подтверждает, что больше всего волков отстреливается именно в приграничных районах области. Например, в Брагинском районе уничтожено почти 80 особей, в Ельском — около 50, в Добрушском — более 40 хищников.

За последнюю неделю декабря в Гомельской области уничтожено 42 волка. Этот процесс будет продолжен и далее. Дело в том, что в связи с резким уменьшением поголовья диких кабанов, которые отстреливаются как потенциальные переносчики африканском чумы свиней, у волков сузилась кормовая база. Они все чаще стали появляться вблизи населенных пунктов, ферм и животноводческих комплексов.

В некоторых деревнях фиксировались факты нападения на собак, волки доставляли массу других проблем и неудобств местным жителям. Известно также о случаях бешенства среди волков. «Поэтому наша первичная задача сейчас защитить от этих непрошеных гостей людей, домашних животных и скот», — подчеркнул Михаил Супрун.