15 декабря гомельчанам рассказали о лучших городских проектах — спикерами на последнем в 2016-м «Городском собрании» выступили директор учреждения «Центр регионального развития ГДФ» Пётр Кузнецов и активист общегородского движения «Новый Гомель» Андрей Аксенов. Гости поделились результатами прошедшего года и историями побед местных сообществ.

Одним из ярких событий 2016 года стал запуск проекта «Городские собрания ГДФ» с целью наладить коммуникацию между гомельчанами и властью. Эксперты также отметили фестиваль беременных и молодых мам, спектакль «Браніслаў. Сцэны з жыцця ды сноў» — это инициативы, которые поддержал «ГДФ». Из реализованного в рамках движения «Новый Гомель» запомнились кампания «Гомель — город без дорог», совместная с жителями борьба против расширения проезжей части улицы Пушкина и многое другое.

— Встреча прошла очень живо и позитивно, — делится своими впечатлениями Пётр Кузнецов. — Порадовало, что участников было чуть больше, чем обычно. Да и настроение людей внушает оптимизм. Чувствуется заинтересованность, мотивированность, люди, похоже, действительно хотят решать городские проблемы.







Я надеюсь, что в следующем году у нас получится развивать площадку «Городские собрания». Мы видим, что у этого направления есть перспективы, — отмечает директор «ГДФ». — Сейчас мы готовим небольшое переформатирование, направленное на увеличение эффективности. Я не буду открывать пока, в чем именно оно будет состоять, могу лишь сказать, что мы постраемся организовать работу на более высоком уровне: с привлечением новых экспертов и использование новых форматов обращений граждан к властям.







О планах на следующий год от «ГДФ» могу сказать коротко. У нас всегда один план — развиваться и усиливаться. Мы будем изо всех сил стараться улучшить «Городские собрания ГДФ», развивать движение «Новый Гомель», «Сильные Новости». Что действительно может быть сюрпризом, это новый информационный проект, который мы сейчас готовим. Но пусть это останется уже на будущий год! — подытожил Пётр Кузнецов.



