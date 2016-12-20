В понедельник, 19 декабря, в суде Железнодорожного района Гомеля был вынесен приговор в отношении группы юных распространителей наркотиков, трем из которых еще не было восемнадцати лет. На скамье подсудимых оказались пятеро молодых людей 1998-2001 годов рождения, сообщили сегодня в Гомельском областном суде.

Наибольший срок наказания получил обвиняемый Р. (1998 г.р.), который был признан виновным в приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ, а также в вовлечении несовершеннолетних в организованную группу и в совершение особо тяжкого преступления. Путем частичного сложения наказаний суд назначил ему 13 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.



Обвиняемые С. (1999 г.р.) и С. (2000 г.р.) получили 11 и 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии соответственно. 10 лет колонии общего режима получил обвиняемый В. (1998 г.р.), который был также признан виновным в приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ, совершенные организованной группой.



Обвиняемый Д. (1991 г.р.) получил три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Его признали виновным в покушении на приобретение и хранение психотропных веществ без цели сбыта. Приговор еще может быть обжалован.



По данным следствия, с февраля по март 2016 года 18-летний житель Гомеля получал от наркодилеров адреса закладок. Затем он передавал этот список трех несовершеннолетним, которые извлекали из тайников наркотики и распределяли по новым закладкам для сбыта потребителям. Участники преступной группы общались через интернет, а оплата за работу поступала посредством перевода денег на электронные кошельки.