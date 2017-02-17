Все залипнут на Бонстиках: модные по всему миру игрушки едут в Гомель

Игрушки-липучки, которые уже захватили всю Европу и страны СНГ, приехали в Беларусь. С момента их появления в магазинах сети «Евроопт» прошло чуть меньше недели, но белорусских детей и их родителей накрыло волной веселья.

Ажиотаж с коллекционированием каучуковых игрушек уже прокатился по многим странам, в том числе по Литве, Нидерландам, России, Украине. В интернете об этом говорят как о необъяснимом феномене и эпидемии. Потому что равнодушных не остается — «залипают» и дети, и взрослые. Причем если дети создают сообщества по обмену, снимают для youtube ролики и целые сериалы с героями, то взрослые говорят, что игрушки прекрасно работают как антистресс. Описать словами этот эффект сложно — нужно попробовать игрушки в действии и услышать их фирменный звук «чпок».

Фишка игрушек в том, что у них есть специальная присоска, а значит прилипнуть она может к любой гладкой поверхности.





Кто такие Бонстики?

В Беларуси они появились под названием Бонстики, или Bonsticks. А инициатором выступила торговая сеть «Евроопт», которая придумала своих героев, их имена и эксклюзивно представила Бонстиков в магазинах по всей стране, а также в интернет-магазинах «Е-доставка» и «ГиперМолл».





Самый простой способ получить Бонстика — это совершить покупки на сумму от 15 рублей. За каждые 15 рублей в чеке (без учета алкоголя и табака) и при наличии дисконтной карты «Е-Плюс» будет выдаваться одна игрушка. Если к этому же чеку добавить так называемые «Бон-товары», то можно получить еще несколько игрушек дополнительно.

Эти же правила распространяются на интернет-магазины «Е-доставка» и «ГиперМолл». Подробнее с правилами можно ознакомиться здесь.

Сложность и одновременно интерес коллекционирования заключается в том, что за покупки выдается игрушка, упакованная в специальный флоупак. Через него невозможно увидеть или прощупать, какой персонаж находится внутри.





Именно поэтому в Европе и соседних странах создавались целые движения и сообщества по обмену игрушками. Дети организовывали группы во ВКонтакте, проводили мероприятия, в ходе которых обменивались и получали недостающие для полной коллекции игрушки. Белорусским детям это наверняка предстоит.

Коллекция, разработанная специально для «Евроопт», состоит из 24 Бонстиков. По легенде это инопланетные существа, которые прилетели на Землю с планеты Бонитрон-24.





Чтобы не растерять коллекцию Бонстиков, рекомендуется собирать их в специальный альбом. Внутри которого не просто организовано все для хранения, но и напечатана настольная детская игра.





Гастроли по стране

У каждого из 24 персонажей есть свое имя и свой характер. Познакомиться со всеми Бонстиками можно на их официальном сайте bonsticks.by.

Но для еще более яркого и нестандартного продвижения проекта выбрано четыре ключевых героя, которых можно встретить в самых неожиданных местах Минска и других городов: в кино, в магазине, на выставке, на вокзале.





Чтобы познакомиться с белорусскими детьми поближе, уже 15 февраля Бонстики отправились в настоящий гастрольный тур по Беларуси. Узнать его расписание можно через официальные страницы Бонстиков в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook и Instagram.





Именно там появляется вся самая свежая и актуальная информация о Бонстиках. В планах Бонстиков не просто гастроли, но и веселые представления для детей и их родителей.

Отдельного внимания заслуживает транспорт, на котором Бонстики будут гастролировать — это огромный ярко-зеленый Бонстикмобиль. Он не оставит равнодушным никого и станет прекрасным сюжетом для фото в Instagram. Все, что связано с Бонстиками, можно увидеть в социальных сетях по хэштегам #бонстики и #залипнутвсе.





Специально к старту проекта с Бонстиками торговая сеть «Евроопт» разработала мобильную игру —для смартфонов и планшетов. Скачать игру на мобильное устройство можно в GooglePlay или AppStore.

Гастроли Бонстиков в Гомеле