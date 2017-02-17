Все залипнут на Бонстиках: модные по всему миру игрушки едут в Гомель

Игрушки-липучки, которые уже захватили всю Европу и страны СНГ, приехали в Беларусь. С момента их появления в магазинах сети «Евроопт» прошло чуть меньше недели, но белорусских детей и их родителей накрыло волной веселья.
Ажиотаж с коллекционированием каучуковых игрушек уже прокатился по
многим странам, в том числе по Литве, Нидерландам, России, Украине. В
интернете об этом говорят как о необъяснимом феномене и эпидемии. Потому
что равнодушных не остается — «залипают» и дети, и взрослые. Причем
если дети создают сообщества по обмену, снимают для youtube ролики и
целые сериалы с героями, то взрослые говорят, что игрушки прекрасно
работают как антистресс. Описать словами этот эффект сложно — нужно
попробовать игрушки в действии и услышать их фирменный звук «чпок».
Фишка игрушек в том, что у них есть специальная присоска, а значит прилипнуть она может к любой гладкой поверхности.
Кто такие Бонстики?
В Беларуси они появились под названием Бонстики, или Bonsticks. А
инициатором выступила торговая сеть «Евроопт», которая придумала своих
героев, их имена и эксклюзивно представила Бонстиков в магазинах по всей
стране, а также в интернет-магазинах «Е-доставка» и «ГиперМолл».
Самый простой способ получить Бонстика — это совершить покупки на
сумму от 15 рублей. За каждые 15 рублей в чеке (без учета алкоголя и
табака) и при наличии дисконтной карты «Е-Плюс» будет выдаваться одна
игрушка. Если к этому же чеку добавить так называемые «Бон-товары», то
можно получить еще несколько игрушек дополнительно.
Эти же правила распространяются на интернет-магазины «Е-доставка» и «ГиперМолл». Подробнее с правилами можно ознакомиться здесь.
Сложность и одновременно интерес коллекционирования заключается в
том, что за покупки выдается игрушка, упакованная в специальный флоупак.
Через него невозможно увидеть или прощупать, какой персонаж находится
внутри.
Именно поэтому в Европе и соседних странах создавались целые движения
и сообщества по обмену игрушками. Дети организовывали группы во
ВКонтакте, проводили мероприятия, в ходе которых обменивались и получали
недостающие для полной коллекции игрушки. Белорусским детям это
наверняка предстоит.
Коллекция, разработанная специально для «Евроопт», состоит из 24
Бонстиков. По легенде это инопланетные существа, которые прилетели на
Землю с планеты Бонитрон-24.
Чтобы не растерять коллекцию Бонстиков, рекомендуется собирать их в
специальный альбом. Внутри которого не просто организовано все для
хранения, но и напечатана настольная детская игра.
Но для еще более яркого и нестандартного продвижения проекта выбрано
четыре ключевых героя, которых можно встретить в самых неожиданных
местах Минска и других городов: в кино, в магазине, на выставке, на
вокзале.
Чтобы познакомиться с белорусскими детьми поближе, уже 15 февраля
Бонстики отправились в настоящий гастрольный тур по Беларуси. Узнать его
расписание можно через официальные страницы Бонстиков в социальных
сетях: ВКонтакте, Facebook и Instagram.
Именно там появляется вся самая свежая и актуальная информация о
Бонстиках. В планах Бонстиков не просто гастроли, но и веселые
представления для детей и их родителей.
Отдельного внимания заслуживает транспорт, на котором Бонстики будут
гастролировать — это огромный ярко-зеленый Бонстикмобиль. Он не оставит
равнодушным никого и станет прекрасным сюжетом для фото в Instagram.
Все, что связано с Бонстиками, можно увидеть в социальных сетях по
хэштегам #бонстики и #залипнутвсе.
Специально к старту проекта с Бонстиками торговая сеть «Евроопт»
разработала мобильную игру —для смартфонов и планшетов. Скачать игру на
мобильное устройство можно в GooglePlay или AppStore.
Гастроли Бонстиков в Гомеле
19 февраля в Гомель приедут Бонстики на своем легендарном
Бонстикмобиле. С 12.30 в гипермаркете «Евроопт» на ул. Хатаевича, 9
детей и их родителей ожидает веселый праздник от Бонстиков. В программе
конкурсы, подарки, игры, фото и много веселья!
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