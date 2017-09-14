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C 1 января 2019 года белорусов планируют перевести на ID-паспорта

  • 14 сентября 2017, 19:55
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ID-карта в перспективе может заменить для белорусов все удостоверяющие документы, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, передает корреспондент БелТА.

«ID-карта — это по сути белорусский электронный паспорт, который будет носителем электронной цифровой подписи и в перспективе заменит все удостоверяющие документы. ID-карты также будут использоваться, чтобы человек мог получать простой доступ к государственным электронным услугам», — рассказал Дмитрий Шедко.

ID-карта будет внутренним документом, ее введение в Беларуси (как и биометрического паспорта, который будет предназначаться для поездок заграницу) планируется с 1 января 2019 года.

У Минсвязи также большие планы по цифровизации образования и здравоохранения, внедрению государственных электронных услуг. Кроме того, планируется переход на формат HD общенациональных каналов.


БелТА

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Метки: Общество (27423)

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