Лукашенко вновь напомнил, что декрет № 3 не отменён

Александр Лукашенко вновь напомнил, что декрет № 3 в Беларуси не отменен. Во время согласования назначений новых руководителей местной вертикали власти он дал инструкции по решению проблемы занятости. «Вы на месте должны определить, кто у вас не работает, а должен работать, и заставить их всех работать, — цитирует слова Лукашенко БелТА. — В этом будет основная суть документа. Не из Минска нужно управлять этими процессами».

Как известно, действие декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» ещё в начале года было приостановлено. Он дорабатывается и к 1 октября Александр Лукашенко надеется получить его обновлённый вариант.

Новоназначенным руководителям Лукашенко посоветовал разобраться с теми, кто попадает под действие декрета № 3. И тогда они «не будут ходить и кричать «насилие». «Кому-то нужно помочь, кого-то нужно за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, научить новым специальностям, а кого-то наклонить», сказал глава государства. Также он напомнил о задаче достичь средней зарплаты по стране в размере 1000 рублей. «Если мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из 10 миллионов сказать: мы вам помогли, чтобы вы могли поесть и накормить семью, ну а дальше уже напрягайтесь и работайте сами», — заявил Александр Лукашенко.