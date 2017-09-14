Новые тарифы на ЖКУ прорабатываются с учетом запуска Островецкой АЭС

В Беларуси прорабатываются новые дифференцированные тарифы на ЖКУ. Об этом информирует газета «Звязда», сообщает БелТА.

Новые дифференцированные тарифы обсуждаются с учетом запуска Белорусской АЭС. Предполагается, что стоимость электроэнергии в зависимости от времени суток может отличаться в 3 раза. Как пишет «Звязда», планируется также разграничить для населения цены относительно времени пиковых нагрузок и при начислении оплаты за подогрев воды и отопление и расширить группы потребителей, которые могут расплачиваться по субсидируемому тарифу.

Дифференциация тарифов рассчитана на то, чтобы население не пострадало от подорожания жилищно-коммунальных услуг.

«С учетом того, что по большинству ЖКУ мы выходим на 100-процентный уровень компенсации, индексация на номинальную зарплату, которая проводится сегодня, к ним по законодательству применяться не может. Хотя со временем мы можем столкнуться с тем, что затраты на оказание этих услуг вырастут и достигнутый уровень 100-процентной компенсации выполняться не будет», — отметил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства МАРТ разрабатывает подходы по возможной индексации тарифов в зависимости от затрат, которые входят в определенную услугу.

Предложения будут направлены на рассмотрение главе государства, потому что для расчета тарифов нужно будет изменить базовую величину. Предварительно рассчитанный тариф на энергию от АЭС также направлен на рассмотрение руководству страны.

Чтобы стимулировать использование электроэнергии, проработаны и дифференцированные в зависимости от пиковых и обычных часов тарифы для электрокотельных, запланированных к вводу. Согласованные значения будут применяться на экспериментальных электрокотельных. Чтобы дифференцированными тарифами могли пользоваться жители, нужно установить в домах соответствующие счетчики.