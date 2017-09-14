Кроткий, семейный. Что рассказывают о батюшке, задержанном с проститутками

Односельчане священника полагают, что отец Николай Киреев хотел вывезти «девочек» из Витебска из добрых побуждений.

3 августа в Витебске белорусскими правоохранителями был задержан 39-летний российский священник из Ленинградской области отец Николай (в миру Николай Киреев), который «путем уговоров и обещаний пытался вывести в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц Витебска — 20 и 30 лет». По данному факту возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 УК — до 10 лет лишения свободы). С того времени батюшка находится в СИЗО.

Журналисты российского ресурса «Город 812» побывали в поселке Киреева, побеседовали с односельчанами и прихожанами, посмотрели на жилище батюшки, а также узнали последние подробности расследования и выяснили мнение руководства РПЦ на счет этого громкого задержания.

Священник из поселка имени Морозова (Всеволожский район Ленинградской области) Николай Киреев взял отпуск, и сказав, что отправляется в паломничество по монастырям Подмосковья, уехал. Только вот не в Подмосковье и не в монастыри вовсе, а в Витебск.

Разработку Киреева вели сотрудники Отдела по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми ОВД Витебска. Они-то и задержали священника. Чуть позже появилось и видео этих событий.

На кадрах мужчина с бородой, похожий на отца Николая Киреева, о чем-то беседует с женщинами, курящими на автобусной остановке. Затем достает из внутреннего кармана деньги, пересчитывает. В этот момент его скрутили и сразу же провели допрос.

— Киреев Николай Анатольевич, — говорит задержанный.

— Зачем в Витебск приехал?

— К знакомым.

— К каким?!

— К друзьям.

— С кем собирался уезжать?!

— Собирался... Девочки...

— Правду!

— Попросили... Чтобы я... Их...

— Что попросили?! Правду!

— Знакомые попросили, чтобы я их привез!

— Куда?!

— В Петербург...

— Зачем?

— Я не могу сказать.

— Зачем?!

— Не знаю!

— С девочками разговаривал?

— Нет!

В селе Киреева встали на защиту священника. Отец Николай проработал в храме Святых Апостолов Петра и Павла поселка им. Морозова (в просторечии — Морозовки) более 20 лет, из них более десяти — в священном сане. Узнав о случившемся, прихожане батюшку не оставили. В храме за него регулярно молятся, а также собирают подписи и деньги.

«Отцу Николаю было предъявлено чудовищное обвинение... Никто из паствы и людей, лично знакомых с отцом Николаем, не может поверить в это чудовищное обвинение! Мы не просим... отпустить отца Николая, мы просим справедливого расследования... На кадрах задержания...четко видно, что сотрудники органов правопорядка жестко проводят задержание человека, который не оказывает им абсолютно никакого сопротивления!.. Несправедливо обвинен не просто священник, а отец семейства, кроткий и скромный... и, в конце концов, гражданин России!» — пишут защитники Киреева.

Прихожанка Антонина рассказала, что у батюшки двое детей-школьников, и он прекрасный семьянин.

«Он всегда торопился вернуться в семью. Закончит службу, требы — и в семью. Проповеди читал о добре, о взаимопомощи, прощении. Всегда был на виду: или в храме, или по требам ходил. Никогда почти не уезжал из поселка. Разве что в отпуск несколько раз, но всегда с семьей! Не может быть у него никакой тайной жизни или тайного бизнеса», — уверена Антонина.

Роман, работавший в храме с отцом Николаем, полагает, что батюшка пострадал за веру.

«Обвинения против него — полная чушь. Он сам из бедной семьи, из народа. Никогда не брезговал общением с простыми людьми, с бабульками, беженцами. Сейчас идет кампания против РПЦ. Кому-то не нравится, что открываются новые храмы, учреждаются новые епархии. И кому-то надо в СМИ очернить Русскую православную церковь. И вот такие безобидные люди, как отец Николай, попадают под удар», — переживает Роман.

Главной чертой характера батюшки прихожане называют скромность: и вел себя он скромно, и жил скромно.

Жена священника от общения с прессой отказалась.

Между тем живет Киреев не так уж и скромно: в хорошей квартире в новом доме, который в поселке считается элитным. Дом кирпичный, малоэтажный, недавно построенный. Площадь однокомнатных квартир в нем начинается от 51 кв. метров, высота потолков — от 3,5 метров, цена за квартиру — от 43 тысяч долларов. До метро «Дыбенко» 40 минут.

Кроме того, по словам местных жителей, отец Николай достраивает коттедж на берегу Ладожского озера. Как рассказал житель поселка Виктор, рост благосостояния у батюшки случился года три назад.

«Тогда отец Николай резко пошел в гору в финансовом плане. Например, приобрел участок 10 соток в Тихой Ладоге. Там считается уже пляжная территория, сотка стоит 130 тысяч рублей. Коттеджик на том участке поставил. Не скажу, что огромный, — метров сто квадратных, наверное. Два этажа. Вода, свет есть, газ обещают провести. Квартиру он примерно в то же время поимел», — говорит Виктор, живущий в поселке, как он сам говорит, более 40 лет.

По словам Виктора, храм, в котором отец Николай служил, тоже не бедствует. В последние годы он постоянно достраивается.

«Очень большой стал, красивый храм! Выглядит богато. Внутри все блестит, золота много!» — рассказывает Виктор.

При этом о самом отце Николае Виктор отзывается только положительно. По его словам, он хороший человек: добрый и отзывчивый

Как сообщили «Городу 812» в Следственном комитете Беларуси, Николай Киреев в настоящее время продолжает находиться в изоляторе и ждет суда. Никаких специальных запретов на общение с родными для него нет. С ним уже встречались и представитель России в Беларуси, и представитель местного духовенства.

По словам начальника Отдела информации и связи с общественностью Центрального аппарата СК Сергея Кабаковича, ни ходатайств ни жалоб от священника не поступало. 11 августа ему было предъявлено обвинение.

«Он сотрудничает со следствием. Не запирается. Когда его допрашивали — еще в качестве подозреваемого, — все рассказал. В СИЗО священник находится в таких же условиях, как и все остальные следственно-арестованные. Связь с родными у него присутствует по линии следователя. Если какие-то вопросы есть у родственников — они знают телефоны следователя», — сообщил Сергей Кабакович.

По его словам, окончательное обвинение Николаю Кирееву будет предъявлено ориентировочно через месяц.

В РПЦ на скандал реагируют нервно. Первые несколько дней отмалчивались, потом — под напором журналистов — представитель Московского патриархата заявил, что отец Николай Киреев временно запрещен в служении. Это — обычная практика.

Через две недели после предъявления Кирееву официального обвинения Московский патриархат заявил, что «Русская Православная Церковь заинтересована в установлении истины» по его делу. Был нанят авторитетный столичный адвокат Александр Железников, обладающий (цитата по пресс-релизу) «признанной компетенцией по уголовным делам».

Железников защищал интересы олигарха Михаила Прохорова, президента мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, Министерства культуры РФ, «Газпром медиа» и других. Отца Николая Киреева недешевый адвокат согласился защищать бесплатно.

В Выборгской епархии, к которой относится храм в Морозовке, отца Николая поддерживают и считают, что нападки на церковь неслучайны.

«Мы имеем представление о нем как о человеке весьма порядочном. Самые добрые отзывы о нем со всех сторон: и со стороны его непосредственного руководства на приходе, и со стороны прихожан, которые длительный период времени окормлялись у отца Николая. Поэтому, естественно, мы не доверяем тому обвинению, которое ему инкриминируют. И молимся, чтобы Господь все это как-то исправил», — заявил «Городу 812» отец Дионисий Холодов, секретарь Выборгской епархии.

Прихожане храма поселка имени Морозова выдвигают разные версии, объясняющие невиновность отца Николая. Основная: батюшка хотел сотворить добро, но его неправильно поняли. Он вывозил падших женщин из Беларуси в Россию и там отпускал на волю. Как заявил «Городу 812» известный православный священник (анонимно), подобная практика — вызволять проституток из борделей и наставлять на путь истинный — довольно распространена среди духовных лиц.

Однако эта версия не особо клеится, ведь, как выяснилось, девушки, которых батюшка хотел вывезти в Россию, ранее проституцией не занимались.