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Лукашенко: Нам хотя бы закрепиться на этом уровне, который мы имеем

  • 14 сентября 2017, 14:00
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Александр Лукашенко в четверг высказался о ценах, безработице, «декрете о тунеядцах», зарплатах. Произошло это во время согласования назначений новых руководителей местной вертикали власти, информирует БелТА.

Произнося речь перед чиновниками, Лукашенко обратил их внимание на необходимость контроля в сфере ценообразования. По его словам, в нашей стране «нет оснований для роста цен». А тем, кто их необоснованно повышает, глава государства предложил «снять головы».

«Инфляция у нас сокращается. Хотя бы удержаться на этом уровне, который мы имеем», — заявил Александр Лукашенко.


Еврорадио

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