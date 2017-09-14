Лукашенко хочет разогнать Белгидромет

Александр Лукашенко раскритиковал качество прогнозов погоды, которые находятся в ведении департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Их прогнозы порой не то что читать... Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии сесть (в ВВС и войсках ПВО), на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались», — сказал Лукашенко.

«И когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию. Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже, научитесь у них работать», — заявил глава государства, сообщает БелТА.