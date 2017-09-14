В Логойской районной больнице все врачи отказались делать аборты

На портале газеты «СБ Беларусь. Сегодня» появился репортаж из Логойска, который стал первым в стране городом, где все медики выступили против прерывания беременности.

Главный врач Логойской центральной районной больницы Юрий Будько рассказал, что такая практика началась в районе почти год назад: тогда все акушеры-гинекологи принесли ему на стол заявления, в которых отказывались делать аборты. Согласно 27-й статье закона «О здравоохранении», врач имеет право отказаться делать аборт по этическим причинам, если, конечно, жизни женщины ничего не угрожает. Так, в этом году местным медикам все же пришлось сделать один аборт по социальным показаниям — женщине из неблагополучной среды, забеременевшей уже в девятый раз. Всего подобных, вынужденных, по мнению медиков, абортов в этом году в Логойске было три.

Если все же женщина хочет сделать аборт «просто так» и местный психолог не может отговорить ее от этого шага, женщину перенаправляют в областную больницу.

Инициативу в Логойске поддержали и другие врачи, некоторые матери и, конечно же, представители церкви.

Начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан, в свою очередь, надеется, что инициатива медиков Логойской больницы будет поддержана и в других городах, что повысит уровень рождаемости.

На сегодня в других населенных пунктах Беларуси периодически проводят дни и недели без абортов. По данным Министерства здравоохранения, ежегодно медики регистрируют 27 тысяч абортов (в начале 2000-х этот показатель превышал 100 тысяч).