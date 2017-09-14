Умер бывший глава Нацбанка Геннадий Алейников

13 сентября на 70-м году ушел из жизни известный белорусский банкир Геннадий Алейников. Об этом TUT.BY рассказали собеседники в банковской сфере.

Алейников родился в 1947 году в Минске. Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства и московскую Академию внешней торговли.

Банковскую карьеру начал в Минске в 1977 году. Был кредитным инспектором Фрунзенского отделения Госбанка СССР. Постепенно дорос до заместителя председателя правления — начальника планово-экономического управления Белорусского республиканского банка Внешэкономбанка СССР. После развала СССР возглавил Белвнешэкономбанк. В 1997 году был назначен председателем правления Нацбанка Беларуси. Однако в марте 1998 года на фоне разразившегося кризиса был отправлен в отставку в связи с резким падением курса национальной валюты.

Вскоре возглавил Банк международной торговли и инвестиций. В 2008 году Межторгбанк был продан Альфа-Банку, а Алейников покинул пост председателя правления.

У Геннадия Алейникова остались жена и трое сыновей. Супруга — директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, профессор Ольга Алейникова. Самый известный из сыновей — Максим, продюсер и композитор.