Российская таможня призывает «стучать» на контрабандистов белорусских креветок

На официальном сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС) появился баннер, предлагающий пожаловаться на обнаруженные продукты питания, запрещённые ко ввозу на территорию России.

Как известно, с августа 2014 года Россия ввела так называемое пищевое эмбарго на поставки продукции из ряда стран мира. Это был ответ на санкции против России за захват Крыма. После этого «Санкционное питание» в Россию стали возить преимущественно через Беларусь. Результатом стали шутки о белорусских креветках.

Теперь каждый желающий может отправить электронное письмо в раздел «Выявление санкционных товаров» на официальном сайте ФТС, пишет сайт «Могилёвский регион». На электронную почту fts_gr@ca.customs.ru граждане и юридические лица могут направлять сведения о санкционных товарах, выявленных в продаже.

Отправить жалобу может житель любого региона России. Теоретически, такую ​​же жалобу могут прислать и белорусские граждане, проживающие в пограничной зоне.