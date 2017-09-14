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В англоязычном сленге нашлось словосочетание «белорусский завтрак». И оно про секс, а не про еду

  • 14 сентября 2017, 12:19
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Все хорошо знают о существовании «шведского стола», «завтрака по-французски» и «европейского завтрака». Как выяснилось, существует в мире и «белорусский завтрак». Но есть два «но». Во-первых, о нём ничего не знают белорусы. А во-вторых, «белорусский завтрак» имеет косвенное отношение к еде.

Определение «белорусского завтрака» нашлось на сайте Urban Dictionary — одного из самых больших онлайн-словарей англоязычного сленга, над пополнением которого ежедневно работает 20 тысяч любителей со всего мира:

Здесь же есть пример применения «белорусского завтрака» в разговоре:

— Блин, моя подруга заставила меня сделать белорусский завтрак для неё.

— Она больной человек.


Есть в словаре и другие определения, связанные с Беларусью. Такое ощущение, что мы страна извращенцев!

Belarusian alarm clock — это когда вы очень мало спали, так как ночью у вас был бешеный секс, но вы поднимаетесь с кровати очень легко, так как находитесь в эйфории.

Dirty Belarusian — это когда во время секса вас хлопают по заднице, засунув руку в задний карман брюк.


Павел Свердлов, Еврорадио

Места: Беларусь (964)

Метки: Шапито (194)

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