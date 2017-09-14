В Беларуси начались военные учения «Запад-2017»

Сегодня в Беларуси начинаются
совместные семидневные учения Вооруженных сил Беларуси и России
«Запад-2017». Главная цель учений: отработать взаимодействие различных
родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Количество участников
Всего в учениях примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около
10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России.
Планируется задействовать в маневрах 370 единиц бронетанковой техники,
в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов
и вертолетов.
Покинуть Беларусь российские войска должны до 30 сентября,
а вооружение, техника Вооруженных сил Беларуси — до этой даты вернуться
в пункты постоянной дислокации.
Где будут проходить учения
Учения пройдут на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский,
Борисовский, Лепельский и Лосвидо. А также на участках местности
Глубокое и Дретунь в Витебской области.
При этом начальник Генштаба Олег Белоконев подчеркивал, что полигоны для учений сознательно выбрали далеко от границы.
На время учений местные власти попросили жителей Ивацевичей не ходить в лес, а в Пружанах — искать людей в камуфляже.
Сценарий учений
По сценарию противники условно расположены в пределах границ
Беларуси. С одной стороны «Северные» (Россия и Беларусь), с другой —
«Западные». Это коалиция заинтересованных государств Вейшнория,
Весбария, Лубения. Условное государство Вейшнория расположено
в северо-западной части реальной территории Беларуси. Обстановка,
по сценарию, обостряется из-за стремления «дестабилизировать обстановку
на территории республики» и добиться ухудшения отношений между Россией
и Беларусью.
У Беларуси есть своя роль: она стремится не допустить развязывания
вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия
оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую
и военную помощь.
Кто будет наблюдать за «Западом-2017»
Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ,
ОДКБ, Международного Комитета Красного Креста, Польши, стран Балтии,
Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске.
Кроме военных и экспертов, за учениями будут наблюдать журналисты
иностранных СМИ — в МИД поступило около 270 обращений с просьбой
об аккредитации.
Что об учениях думают соседи
Опасения по поводу учений за несколько месяцев высказали почти все
соседние страны. Главы государств, политики и эксперты Литвы, Латвии,
Эстонии, Польши и Украины считают, что Россия может использовать учения
«Запад-2017» для оккупации Беларуси, вторжения в Украину, тренировки
к большой войне с НАТО, а также — что российские солдаты или военная
техника могут остаться в Беларуси после учений. В Беларуси опровергают
эти опасения.
В самой Беларуси немало людей уверены, что учения просто повод для
«мягкой оккупации» и что, введя сюда свои войска, Россия их уже
не выведет. Не помогают снять напряжение ни уверения президента Беларуси
Александра Лукашенко, ни уверения генсека НАТО Йенса Столтенберга,
ни заявления военных экспертов.
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