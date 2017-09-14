Ответ директора на требования зарплаты: «У вас у всех есть родители, они сало дадут»

Работники ООО «Волковыскспецмонтаж» 8 месяцев жили без зарплаты. И только суд заставил нанимателя начать выплаты.

Работники ООО «Волковыскспецмонтаж» 8 месяцев жили без зарплаты. И только суд заставил нанимателя начать выплачивать людям заработанные ими деньги. Да и то после вмешательства в конфликт Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности.

Всего от «жадности» администрации предприятия пострадали более 30 человек. Суд назначил к возмещению им 42 тыс. рублей в общей сложности. Несколько человек уже получили долгожданный расчет.

Абяцанкі-цацанкі

— Руководство с января этого года водило людей за нос. «Абяцанкамі-цацанкамі» заставляли продолжать работу, но не платили ни копейки, — рассказывает председатель профкома первичной профсоюзной организации предприятия Александр Попков. — Знаете, что говорили директор и основной учредитель? Мол, у вас у всех есть родители, они всегда сало дадут.

По мнению председателя профкома, предприятие разорено и находится сейчас в стадии ликвидации потому, что руководство всё пустило на самотек.





— Сколько набрали кредитов, я точно не знаю, но в последнее время предприятие работало без прибыли, а налоги ведь платить надо, — продолжает наш собеседник. — «Волковыскспецмонтаж» все-таки значимое в районе объединение: занималось прокладкой газопроводных и водопроводных магистралей, сантехническими работами, монтажом трубных и газораспределительных систем. Все коммуникации в районе — наша работа. Поэтому суд был нашим единственным спасением. И мы хотим сказать спасибо за оказанную правовую помощь Республиканскому комитету профсоюза «Белэнерготопгаз» и поблагодарить лично за участие в судебных заседаниях главного правового инспектора труда отраслевого профсоюза Андрея Кононова.

Распродажа имущества

Здание офиса «Волковыскспецмонтажа» находится в самом центре города, но выглядит сиротливо. Первый этаж уже продан — там теперь размещаются магазины. Два верхних захламлены бумагами, инструментами, оргтехникой. Сейчас ведется распродажа машин и инструментов, чтобы за вырученные деньги рассчитаться с долгами.

Поговорить с журналистом «Белчас» согласился монтажник с 13-летним стажем Сергей Вердеш. Ему по решению суда должны выплатить почти 1400 рублей. Без зарплаты пришлось «сидеть на шее» у жены.

Супруга еще одного работника (правда, уже бывшего. — Прим. авт.) ООО «Волковыскспецмонтаж» Антонина Меленчук пришла на встречу с двумя маленькими детьми, одному из которых чуть больше года на вид. Всего в семье шестеро детей.





— Мужу не платили ни копейки! Мы просили хоть бы сколько выплатить, но нам отказывали, — жаловалась женщина. — Старший сын бросил стационар, перевелся на заочное обучение и пошел работать. Как мы жили?.. Чем могли, помогали мама, свекровь: из пенсии давали нам какую-то копейку.

Председатель Волковысского районного объединения профсоюзов Виктор Павлович близко к сердцу принял проблему.

— Двое работников уже получили расчет, — сказал он. — Сейчас продается трактор предприятия. Ликвидного имущества, по оценкам председателя ликвидационной комиссии, хватит с лихвой. Объединение немаленькое было, заказов всегда хватало, к ним обращались с предложениями и после прекращения работы. А сейчас фирма на коленях. Наша задача — всегда помогать людям добиваться справедливости.

Пошли ко дну

Экономическая ситуация на частном предприятии начала ухудшаться весной, когда «по-тихому» уволились директор и основной учредитель. Работники между тем продолжали трудиться. Не парадокс ли? Этот факт свидетельствует не в пользу «капитанов», которые должны были покинуть корабль последними.

В результате предприятие оказалось на грани ликвидации. Тогда обманутые сварщики, монтажники и инженеры обратились в первичную профсоюзную организацию, затем — в Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности. Главный правовой инспектор труда Республиканского комитета не один раз обращался к руководству ООО «Волковыскспецмонтаж» и его учредителям с требованием незамедлительно погасить задолженность. Организовывал личные встречи с ними. Профсоюзные специалисты несколько раз выезжали на предприятие, но наниматель просто игнорировал их. Письменные обращения оставались без ответа.

В Волковысском райисполкоме к проблеме тоже отнеслись с прохладцей. Тогда профсоюзы предложили Гродненскому облисполкому обратить внимание на беззаконие.

И колесо завертелось

В суд Волковысского района было подано исковое заявление «О взыскании долга по заработной плате, расчета уволенных работников и пени за задержку заработной платы и расчета». На протяжении всего времени Республиканский комитет отраслевого профсоюза оказывал профкому и работникам разоренного предприятия правовую помощь. По просьбе первички для участия в судебном заседании командировали главного правового инспектора труда профсоюза «Белэнерготопгаз» Андрея Кононова.

— Судебное заседание длилось три дня в очень напряженной обстановке, — рассказал юрист. — С 23 по 25 августа рассматривали дело о задержке зарплаты. В результате суд вынес решение в пользу работников. Суд обязал нанимателя и учредителей удовлетворить законные требования истцов и выплатить, помимо взыскания госпошлины, почти 42 тыс. рублей. Мы будем контролировать этот вопрос и в дальнейшем. Сейчас важно определить, что частник может продать, чтобы рассчитаться с долгами. Думаю, ликвидного имущества с лихвой хватит для покрытия указанной суммы.