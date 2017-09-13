Минский школьник прыгнул с моста в вагон поезда ради мобильного телефона и получил ожоги 60% тела

Минский школьник прыгнул за телефоном с моста в вагон поезда, получив при этом ожоги 60% тела, сообщили БелТА в ГУВД Мингорисполкома.

Случай произошел 9 сентября. «Ученик 9-го класса находился на станции железной дороги Шабаны, когда случайно уронил свой мобильный телефон с переходного моста в один из вагонов стоявшего внизу грузового поезда. Подросток, забыв о личной безопасности, спрыгнул с моста в вагон. В момент прыжка он получил электротравму тяжелой степени. С диагнозом "комбинированное поражение" и ожогами 60% поверхности тела третьей степени он помещен в реанимацию», — рассказали в ГУВД.