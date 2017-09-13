В Минской области трехлетняя девочка одна на велосипеде проехала 2 км по трассе, чтобы встретиться с мамой

В Любанском районе трехлетняя девочка проехала на велосипеде два километра по оживленной трассе, чтобы повидаться с самым близким человеком. Мы нашли очевидцев и участников это трогательной истории.
В понедельник ближе к концу рабочей смены Елена Жур с коллегами возвращались на служебном микроавтобусе в город. Сильно спешили — водителю нужно было успеть забрать другую группу рабочих.
— Я всегда сижу на переднем сиденье рядом с водителем. Вдруг вижу — ребенок на дороге, едет по ходу движения по обочине на велосипеде. Ой-ой, говорю, Денис, осторожно, мальчик! Мне показалось, что это был мальчик. Мы пролетели, а я соображаю — ребенок один на дороге. Стой, говорю, надо вернуться, он же один. Подъезжаем — да это не мальчик, а девочка. Она была на трехколесном старом велосипеде, в одном свитерке, волосы короткие. Когда мы подошли, испугалась, засуетилась. Я ее быстрее на руки, — рассказывает Елена.
Уже в машине выяснили: девочку зовут Алина, ей 4 года (на самом деле, пока все-таки три, день рождения у девочки в апреле). Алина рассказала, что едет в Любань. Там, в больнице, ее мама. А она сильно соскучилась.
— Пока ехали в Любань, девочка плакала, мы не знали, как успокоить. Говорим, давай мультики включим, а она свое твердит: хочу к маме и все, — продолжает Елена.
В райцентре девочку отвели в местный РОВД. Милиционеры установили личность малышки и связались с матерью.
— Я просто в шоке была, когда мне ее привезли! Это ж столько ребенок проехал по трассе, а остановились только одни добрые люди и то под самой Любанью! Говорят, что ее подобрали на маслосырзаводе. Это получается, что она больше двух километров проехала, — до сих пор не может успокоиться мама девочки Светлана.
Впрочем, у служб опеки и инспектора ИДН теперь, возможно, появятся вопросы и к родителям. Как ребенок мог оказаться один на трассе? И почему малышки не хватились до того, как она оказалась в Любанском РОВД?
Таисья Петровна, бабушка Алины, живущая в этой же деревне, рассказала TUT.BY:
— Невестка с двумя младшими внуками находилась в Любанской районной больнице. Сын пришел с работы и пообещал Алине, что как только он отдохнет, они поедут в Любань навестить их. Сын заснул, старшая дочь должна была присмотреть за Алинкой, но отвлеклась на другие дела по хозяйству. А та села на велосипед да и поехала.
В РОВД рассказали, что семья, в которой растет Алина, благополучная. Кроме маленькой путешественницы родители воспитывают еще четверых детей.
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