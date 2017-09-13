Окнаград 13/09 - 19/09:
Епрофи 11/09 - 17/09:

Фотофакт: в Минске по подозрению в сексуальном насилии разыскивается мужчина

  • 13 сентября 2017, 18:54
  • 577
  • 0



Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД столицы разыскивают неизвестного, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух минчанок.


Naviny.by
KSK 13/09 - 13/09:

Места: Минск (5344)

Метки: Криминал (8484)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


6 элемент 07/09 - 13/09:

Самое читаемое