Минобороны: Российские войска вернутся на родину до 30 сентября

Российские войска, прибывшие в Беларусь для участия в учениях «Запад-2017», вернутся на родину до 30 сентября.

До той же даты в места своей постоянной дислокации должны вернуться и белорусские подразделения. Об этом в среду на брифинге, посвященном военным учениям, которые начинаются 14 сентября, сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси, помощник министра обороны генерал-майор Олег Воинов. Он напомнил, что на территории нашей страны в учениях примут участие чуть более 7 тысяч белорусских военнослужащих и около 3 тысяч россиян.

Таким образом российские военные могут задержаться в Беларуси после окончания 20 сентября «Запада-2017» на целых 10 дней.