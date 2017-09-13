Организатор концертов собирает деньги на суд с минскими идеологами

Глава TuzinFM и концертный организатор Сергей Будкин продолжает судиться с главным управлением идеологической работы Мингорисполкома, сотрудники которого отказались дать разрешение на сольный концерт лидера группы Dzieciuki Алеся Денисова.

Столичные идеологи объяснили решение «низким художественным уровнем исполнения исполнителя». Так охарактеризовал творчество Денисова художественный совет при Мингорисполкоме, который изучил тексты песен программы «Краткая история Беларуси» на стихи признанного поэта, члена Союза белорусских писателей Алеся Чобота.

Чтобы добиться справедливости, руководитель TuzinFM подал в суд на управление идеологии, но не сумел присутствовать на заседании и проиграл. 20 сентября состоится апелляционное судебное заседание, к которому было решено серьёзно подготовиться.

«Чтобы разрешить это дело положительно, безусловно, в суде нужен адвокат, — говорит Сергей. — И я нашёл такого человека — это уважаемый юрист Сергей Зикрацкий, который согласился представлять мои интересы в суде. Вопрос — в оплате услуг. Поскольку данное дело имеет общественную важность, решил создать ещё и прецедент в белорусском краудфандинге — собрать на юридические услуги талакой».

На краудфандинговой платформе Talaka.by стартовал кратковременный проект по сбору средств «TuzinFM vs. Идеологи». За месяц нужно собрать 975 рублей, чтобы покрыть все необходимые расходы и оплатить работу адвоката.

Выступление Алеся Денисова с программой «Краткая история Беларуси» на стихи поэта Алеся Чобота должно было состояться 16 сентября.

«Создав прецедентное дело, после которого и идеологи, и члены художественной комиссии будут, надеюсь, более чувствительно рассматривать заявления на концерт и уважать право личности на творческое самовыражение, — говорит Сергей Будкин. — А там, глядишь, и потребность в таких комиссиях отпадёт, а её члены будут заниматься своими непосредственными обязанностями — руководить театрами, концертными организациями и шоу-балетами».

В художественный совет входят семь человек: руководитель шоу-балета «Феерия», руководители государственного учреждения «Минскконцерт», «Театра эстрады» и «Молодёжного театра» и три чиновника Мингорисполкома.