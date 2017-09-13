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Россиянин перевозил в ручной клади 50 змей, 25 пауков, еще несколько ящериц и скорпионов (фото)

  • 13 сентября 2017, 16:03
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Вечером 12 сентября в Национальном аэропорту «Минск» в рамках реализации оперативной информации пограничники остановили 36-летнего гражданина Российской Федерации.


Мужчина в числе других пассажиров рейса «Вена — Минск» проходил пограничный контроль. В ручной клади россиянина по этой информации сотрудники таможни обнаружили экзотический «живой» груз: 54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков, а также 9 скорпионов.


Для каких целей россиянину понадобилось скрывать подобного рода террариум в собственной дорожной сумке, предстоит выяснить правоохранителям.

Мужчина передан сотрудникам таможни, а его питомцы отправлены на экспертизу.



Госпогранкомитет
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