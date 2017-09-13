На завтра объявлен оранжевый уровень опасности

Порывистый ветер и грозы ожидаются в Беларуси 14 сентября, синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы.

Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, во многих районах порывы до 15-20 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем будет от плюс 16 по северо-западу до плюс 25 по юго-востоку страны, сообщает Белгидромет.