Евросоюз выделит 6 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в Беларуси. Соглашение между ЕС и Европейским банком реконструкции и развития было подписано 13 сентября в Министерстве экономики. Перед этим состоялась встреча министра экономики нашей страны Владимира Зиновского и президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.

Как информирует БелТА, Зиновский подчеркнул важность подписания документа для Беларуси. Он отметил, что реализация проекта поспособствует повышению конкурентоспособности малых предприятий, созданию новых рабочих мест, диверсификации белорусской экономики.